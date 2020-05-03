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О работе в непростых условиях за круглым столом говорили экономисты, хозяйственники и руководители
В первом квартале экономика работала в непростых условиях. Это и шоки от внешних факторов, и постепенное закрытие границ стран-партнеров, и, как следствие, невыполнение контрактных обязательств. Добавьте сюда проблемы на нефтяном рынке и ослабление российского рубля.
В итоге за три месяца до прогноза не дотянули. Но отрасли, которые завязаны на местном сырье, дали хорошую прибавку - от 5 до 12 процентов. В результате большая часть экономики успешно справилась и добавляла каждый месяц. А это строительство, сельское хозяйство, деревообработка, металлургия.
За квартал товарооборот - почти 11 миллиардов долларов, и более 5,5 – это наш экспорт.
Причем около миллиарда в копилке от продажи продуктов питания. Заработать даже в таких форс-мажорных условиях удалось стабильной работой отечественных предприятий, которые не закрылись на карантин.
Производители говорят, это было правильное решение, ведь за каждым предприятием стоят люди и доходы их семей. В сельском хозяйстве простой и вовсе невозможен. К тому же если уйти с внешнего рынка даже ненадолго, его легко можно потерять. А потом возвращать годами.
Об этом экономисты, хозяйственники и руководители нашей переработки говорили вчера у нас за круглым столом.
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