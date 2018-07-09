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За первое полугодие свой бизнес открыли более 650 субъектов хозяйствования

Более 650 субъектов хозяйствования открыли по 345-му указу "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания" за первое полугодие. И этот результат был ожидаем, отметил в интервью "Главному эфиру" министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 

Наибольшее количество ИП и юрлиц зарегистрирована в Гродненской и Витебской областях. Там и самые большие площади отданы местной властью под льготные территории. Но сегодня регулятор готов разработать и новые схемы для точечного решения проблем нехватки магазинов в селах и малых городах.

Предложения от рабочей группы выскажут на итоговой коллегии ведомства в конце июля. Главное - создать дополнительные условия для бизнеса без субсидирования.

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