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За первое полугодие свой бизнес открыли более 650 субъектов хозяйствования
Более 650 субъектов хозяйствования открыли по 345-му указу "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания" за первое полугодие. И этот результат был ожидаем, отметил в интервью "Главному эфиру" министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Наибольшее количество ИП и юрлиц зарегистрирована в Гродненской и Витебской областях. Там и самые большие площади отданы местной властью под льготные территории. Но сегодня регулятор готов разработать и новые схемы для точечного решения проблем нехватки магазинов в селах и малых городах.
Предложения от рабочей группы выскажут на итоговой коллегии ведомства в конце июля. Главное - создать дополнительные условия для бизнеса без субсидирования.
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