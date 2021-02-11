Один из приоритетов на ближайшее будущее - это развитие регионов. За последние 5 лет в Витебской области создано порядка 400 новых предприятий и производств. Треть продукции, производимой промышленностью, инновационная. И это самый высокий показатель в стране. При этом ставку необходимо делать на развитие импортозамещающих производств и продвижение их продукции на внешних рынках. Такие задачи уже ставит область. Самые прогрессивные идеи как раз и озвучат представители Витебской области.

Представители промышленных предприятий, сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и культуры. На VI Всебелорусское народное собрание Витебская область делегировала 310 человек. Среди делегатов также есть работники средств массовой информации и военнослужащие.

Регион готовился к народному вече: работали диалоговые площадки и общественные приемные. Чуть более чем за 4 месяца в приемные обратились свыше 300 человек. Самые интересные инициативы направлены в оргкомитет VI Всебелорусского народного собрания. Большой блок инициатив связан с экономикой. Одно из предложений - обеспечение предсказуемости и прозрачности условий деятельности.

За последние 5 лет в регионе выросла деловая активность и частная инициатива. Сектор предпринимательства обеспечивает 40% инвестиций и экспорта товаров. Каждый четвертый рубль в бюджет приносит бизнес.