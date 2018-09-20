За последние 9 месяцев товарооборот Беларуси и России увеличился на 16% по отношению к такому же периоду прошлого года. Это сегодня сообщил заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Перспективные направления - строительство, фармацевтика, госзакупки и промышленность. Отметим, наша страна занимает 84% импорта всей молочной продукции в России.