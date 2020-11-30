За последний месяц к Индустриальному парку "Великий Камень" присоединились две новые компании

Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий Камень" увеличивается. Только за последний месяц присоединились две новые компании. Китайское предприятие будет заниматься выпуском электровелосипедов - продукция ориентирована на экспорт. Вторая - белорусская компания медицинского профиля. Там будут изготавливать реагенты для лабораторных исследований. Всего же в "Великом Камне" 67 резидентов из 14 стран мира.