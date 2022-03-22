За сахар идет "война". Лукашенко поручил вырастить в Беларуси 5 млн т сахарной свеклы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ уделил особе внимание сахарной свекле, которая является стратегическим сырьем, сообщает БелТА.



Требования к аграриям - произвести в текущем году 5 млн т сахарной свеклы. Реализация этой задачи - на плечах назначенного накануне вице-премьера Леонида Зайца. "Если где-то надо дозакупить дополнительно семена сахарной свеклы под большие объемы, вы знаете, где покупать", - заметил Александр Лукашенко.



Он обратил внимание, что свекла, как хлеб, соль и пара-тройка других продовольственных позиций, является стратегическим товаром: "Вы видите, что сегодня за сахар идет война. К счастью, только в магазинах".



Александр Лукашенко также констатировал, что даже в сельском хозяйстве порой приходится работать на фоне разного рода фейков и информационных атак. Например, недавно прозвучало, что новым страшным оружием стали семена сахарной свеклы, которых якобы не будет хватать. Но поверить в это могут только бестолковые и неграмотные в сельском хозяйстве люди, считает Президент.



"Семена готовили всю осень и зиму. И они готовы. Осталось некоторое количество по сахарной свекле завезти семена из России. Они сегодня осуществляют поставки, - заверил глава государства. - Я проблем не вижу. Я просто ставлю задачу - дополнительно высевайте, чтобы до 5 млн т получить урожай сахарной свеклы, потому что это большие деньги".



Президент подчеркнул, что никакой чрезвычайщины не происходит, но потребовал засучить рукава и начинать работать: "И дисциплину подтянуть на селе, в агрогородках, в районных центрах и даже в областных. А Минск подключится и окажет необходимую помощь и поддержку. Посевная кампания - это мгновение. Неделя, за вторую закончили. Это просто расшевелиться после зимовки и подготовиться к труду в течение года".

