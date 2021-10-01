За сутки цена на голубое топливо выросла более чем на 13 %

В принципе, проблемы они сами себе сделали. И поскольку в политике я мало верю в совпадения, мне даже кажется, что это намеренно. Во-первых, качать можно было больше газа, сейчас у них проблема - хранилище в Европе заполнено на 70 %, а должно быть 100 %, потому что отопительный сезон начинается, а зимой газопровода не хватает для спроса. Почему не докачали? Хороший вопрос. Газпром может качать больше. Сейчас кричат СМИ: "Газпром, качай!" Газпром говорит: "Заказывайте, я не могу вам качать газ, если там заказов нет.

Томас Репер, журналист (Германия)