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За сутки цена на голубое топливо выросла более чем на 13 %
Старый Свет рискует не пережить эту зиму! Цена на газ в Европе (на открытии торгов сегодня)снова побила исторический рекорд и превысила 1 200 долларов за тысячу кубометров. Как обычно, многие европейские политики уже успели заявить о начале новой энергетической войны, которую развязал "Газпром" для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока - 2".Однако,по мнению известного немецкого журналиста, "с такой точкой зрения согласны не все!" Томас Репер заявил, что высокая цена на газ является следствием деятельности спекулянтов на европейском фьючерсном рынке.
Зима близко: рекордные цены на газ в Европе
В принципе, проблемы они сами себе сделали. И поскольку в политике я мало верю в совпадения, мне даже кажется, что это намеренно. Во-первых, качать можно было больше газа, сейчас у них проблема - хранилище в Европе заполнено на 70 %, а должно быть 100 %, потому что отопительный сезон начинается, а зимой газопровода не хватает для спроса. Почему не докачали? Хороший вопрос. Газпром может качать больше. Сейчас кричат СМИ: "Газпром, качай!" Газпром говорит: "Заказывайте, я не могу вам качать газ, если там заказов нет.
Поэтому вопрос - почему из Европы не заказывают - это хороший вопрос. Следующий вопрос - цены. Газпром в Германию за 220 долларов за 1 тысячу кубов. Почему это стоит 1 000 на бирже? Элементарно - ЕС и Еврокомиссия решили, что рынок лучше всех, рынок делает лучше и решили - либерализация рынка. Что это означает? Что они торгуют газом, и это стало объектом спекуляции, кто-то импортирует 220, а продает по 1 000. Кто получает деньги? Понятно, импортеры концерна. Платят за это как всегда потребители".
Сражение на заправке: британцы запасаются бензином
Англия уже испытывает дефицит бензина. На заправках страны образовались огромные очереди! В условиях дефицита газа британцы стараются запастись впрок хотя бы горючим. За нефтепродукт местным жителям в прямом смысле приходится сражаться.
В Латвии вместе с ценами на газ растут счета за электричество. Стоимость энергоносителей становится неподъемной для крупных предприятий. По сообщениям министра экономики, счета для домохозяйств возрастут еще на 8-12 евро в месяц.
А жителей Германии готовят к тотальному отключению электричества и отопления. На местном ТВ начали показывать обучающие ролики на случай подобных ситуаций.
Без отопления в зимний период могут остаться и украинцы. Неутешительное заявление сделал столичный мэр. Виталий Кличко отметил: "Инфраструктура технически готова к началу отопительного сезона, однако высокие цены на газ и другие проблемы делают ситуацию "близкой к критической".
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