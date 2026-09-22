Зачем Минску присоединяться к Банку развития БРИКС, рассказала Ирина Новикова

На недавнем саммите ШОС Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу создания банка развития организации. При этом аналогичная структура уже действует в рамках БРИКС, который возглавляет экс-президент Бразилии Дилма Руссефф.

12 сентября 2026-го глава белорусского МИД Максим Рыженков провел с ней встречу. Стороны обсудили возможное присоединение Минска к Банку развития БРИКС. С завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ириной Новиковой в "Актуальном интервью" разобрались, зачем Беларуси вступать в этот финансовый институт и что это даст стране на практике.

Отметим, что белорусская банковская система микроскопическая, по сравнению с европейской, американской или китайской денежно-кредитной системой, поэтому Беларуси нужно искать деньги для заимствования, чтобы делать вложения и развивать экономику. "Вступление в БРИКС (на данный момент мы являемся страной-партнером) позволит заимствовать большие деньги для осуществления крупных проектов", - обратила внимание гостья интервью. Конечно, у Беларуси есть деньги для реализации малых проектов, однако, например, такой масштабный проект, как БелАЭС, требует серьезных вложений. Кстати, она тоже построена в кредит за 8 млрд долларов (изначально планировалось, что она обойдется в 10 млрд).

Ирина Новикова

"Если же взять такую сумму из белорусской банковской системы, то она рухнет сразу. Президент неоднократно говорил о необходимости показать ему проекты, под которые надо взять деньги. Как правило, проекты есть, но маломощные. Такие важны в регионах в рамках программы "Один район - один проект". Но она решает другую задачу - локальную проблему занятости. А Беларуси нужны такие проекты, как, например, ЗАО "БНБК", БелАЭС", - объяснила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ.

К слову, в мире на горизонте появилась квантовая экономика, которую не стоит путать с цифровой. Сегодня все больше открываются дата-центры, но кроме специальных помещений, необходима и энергия - и на одно и на другое нужны большие финансовые средства, поэтому Беларусь идет в такие организации, как ШОС и БРИКС. "Во-первых, мы таким образом рекламируем свою экономику. Во-вторых, появляется возможность получения инвестиционных средств, их привлечения со стороны индийского, китайского, бразильского бизнесов", - рассказала Ирина Новикова.