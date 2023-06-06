Зачем Беларуси свой портовый терминал в Мурманской области

Наш порт глубоководный, незамерзающий, не зависит от юрисдикции никаких других государств. У нас нет никаких проливов чужих. Есть сразу выход в мировой океан - хоть на Запад, хоть на Восток. Этим уникальность нашего порта обусловлена. Поэтому грузопоток растет и, очевидно, будет расти. Северный морской путь активно развивается. Конечно, я уверен, что реализация проекта состоится, потому что политическое решение принято. Об этом и Президент Беларуси Александр Григорьевич уже заявил на нашей встрече.

Андрей Чибис