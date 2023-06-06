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Зачем Беларуси свой портовый терминал в Мурманской области
О строительстве белорусского портового терминала в Мурманской области и увеличении грузопотока рассказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России, в проекте Агентства теленовостей "Актуальное интервью".
"Планируется строительство терминала на 5-7 млн т - это большой объем. Может быть, этот объем будет и больше. Сейчас идет переговорный процесс и оценка тех территорий, где можно это сделать. Грузопоток через порты Мурманска за последние 4 месяца вырос до 95 тыс. т, а это в три раза больше, чем за весь прошлый год", - привел факты губернатор.
Наш порт глубоководный, незамерзающий, не зависит от юрисдикции никаких других государств. У нас нет никаких проливов чужих. Есть сразу выход в мировой океан - хоть на Запад, хоть на Восток. Этим уникальность нашего порта обусловлена. Поэтому грузопоток растет и, очевидно, будет расти. Северный морской путь активно развивается. Конечно, я уверен, что реализация проекта состоится, потому что политическое решение принято. Об этом и Президент Беларуси Александр Григорьевич уже заявил на нашей встрече.
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