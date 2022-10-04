Задача для белорусских аграриев - обеспечить отечественный рынок сельхозпродукцией в полном объеме

Обеспечить отечественный рынок сельхозпродукцией в полном объеме - задача для аграриев. Сейчас в полях страны, в том числе в фермерских хозяйствах, идет активная заготовка плодоовощной продукции, закладка стабфондов.

По многим позициям, например, картофелю и луку, они уже выполнены.



На полях предприятия "Рассвет" в этом году небывалый урожай картофеля. 400 ц/га. Планируют собрать не менее трех тысяч тонн второго хлеба. И стабфонд обеспечат (необходимые 500 тонн уже в хранилищах), и заработают на продажах. Без перерыва идет сортировка и лука.



Сорт идет. Убрано уже 950 тонн и ожидаемо где-то около 2 тысяч. Хранение его происходит при температуре от 0 до -2. Установлен климат-контроль. Владимир Русанов, инженер-технолог ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского"



Не менее трех тысяч тонн продукции принесут и сады. Поздние сорта яблок сейчас в уборке, а значит, будут долго храниться. А еще морковь, свекла. Общий урожай этого года - свыше 20 тысяч тонн. Помогает население.



Более десятка сельхозпроизводителей региона обеспечивают стабфонд. Среди них и фермеры. В хозяйстве Василия Зайцева ставка тоже на картофель. 120 га отвели в этом году. Механизаторы спешат.



Белокочанная прямо с фермерского поля уже идет потребителям. В том числе в больницы. Отправится и на хранение.



В Могилевской области под стабфонды будет задействовано 29 хранилищ



Не останутся без свежей продукции и горожане. Работают сельскохозяйственные ярмарки. В широком ассортименте все, даже местные виноград и арбузы.

