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Задача государства - обеспечить людей продуктами по доступным ценам
Обеспечение продовольственной безопасности страны - ответственная задача для всех хозяйств. АПК в этом году получил беспрецедентную поддержку государства. Об этом говорил премьер Роман Головченко на совещании в Светлогорске. Финансирование в 2022 увеличилось на 10 %. Это притом, что и все последние годы расходы на село прибавляли. У хозяйств есть запасы топлива, удобрения, семена и техника. Главная установка - не допустить снижения показателей по производству зерна, мяса и молока. Сельхозпредприятия должны добиться и максимальной выручки в этом году - ситуация на внешних рынках складывается благоприятная. По осени урожая ждут не менее 9 миллионов тонн. Обеспечим всеми продуктами белорусов, а излишки поставим на экспорт.
Уже сейчас многие страны предлагают нам заключить форвардные и фьючерсные контракты. Они готовы авансировать заранее фактически 100%, чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им гарантированно реализовали. Пока необходимости в таких схемах нет. Мы работаем по традиционной схеме. Авансируем сельское хозяйство самостоятельно. В этом году как никогда финансовая поддержка АПК обеспечена на высоком уровне.
"Вопросов по обеспечению финансовыми ресурсами посевной кампании у аграриев практически нет. В необходимом количестве горюче-смазочные материалы, средства защиты растений, семена, удобрения. Понятно, что по хозяйствам даже внутри одного района может разниться ситуация. Но в целом по областям и по республике ситуация лучше, чем в прошлом году", - подчеркнул Роман Головченко. И это, по словам премьер-министра, дает хорошие основания полагать, что урожай будет достойный: "С хлебом, мясом и молоком будут не только белорусы, но и наши партнеры из дружеских стран".
Актуальным остается вопрос формирования цен и обеспечения белорусов свежими овощами и зеленью круглый год. Как отметил Роман Головченко, эта тема неоднократно поднималась на различных уровнях и остается на контроле правительства. Первостепенная задача - обеспечить людей продуктами по доступным ценам. Сейчас обсуждаются вопросы по технологии возделывания овощной продукции и рентабельности ее выращивания в теплицах.
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