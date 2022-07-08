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Задача на 2022-й: урожая должны собрать порядка 9-10 миллионов тонн
Собрать без потерь и вовремя. В Беларуси начинается уборочная кампания. Сейчас то время, когда продовольствие и стабильный заработок ценятся больше золота. На этом в последнее время делает акцент наш Президент. Первыми в гонку за хлеб вступили южные регионы страны. Потерь избежать позволяет энергонасыщенная техника. По прогнозам специалистов, массовая уборка зерновых начнется не раньше середины месяца. Задача на 2022-й: урожая должны собрать порядка 9-10 миллионов тонн. Так что, голод и пустые полки магазинов нам явно не грозят. В то время как по уровню обеспеченности продовольствием не в один ряд, но рядом с африканскими государствами легко могут встать еще с десяток стран уже из центрального региона. Политические конфликты, которые привели к резкому подорожанию топлива и дефициту удобрений, сейчас почувствуют не промежуточные звенья (производители и продавцы), а обычные люди.
Ситуацию с продовольствием изучила Катерина Круталевич.
Новости, которые у нас летом всегда были номер один: укосы, уборочная, битва за урожай, сегодня номер один в мире. И уже нормально начинать с этого верстку - нет ни одного события на планете, включая войны, которые также серьезно и масштабно угрожают людям, как голод. Страны, которые целенаправленно годами не шли к тому, чтобы полностью обеспечивать себя продуктами, в 2022-м станут очень близки к Чаду. Это не преувеличение и не популизм.
В рейтинге стран по индексу голода у Беларуси минимальные показатели
Именно Чад, а еще Сомали и Центральную Африканскую Республику вспоминают всегда, когда речь заходит о голоде. В целом все так и есть - там ситуация практически не меняется, государства плотно занимают последние места в рейтинге стран, где голода нет. Отмеченные красным и оранжевым - экстремальные показатели. Значит, люди уже умирают. Чем выше по списку, тем меньше у страны шанс попасть в эти голодные игры. В листе из 116 государств Беларусь первая. Зеленый рейтинг (меньше пяти) - это и есть реальная продбезопасность.
Вопросы продовольственной безопасности перестали быть абстрактными
Вопросы продовольственной безопасности в предыдущие годы, до пандемии, воспринимались как нечто такое абстрактное, о которых можно поговорить на экономических форумах и забыть. Но с началом пандемии, с началом кризиса в Украине эти вопросы стали номер один или близко к этому в международной повестке дня.
Протесты фермеров в Европе: дорогое топливо и нехватка удобрений
Инфляция в Еврозоне (по последним данным, до 20 % в Эстонии) из-за санкций в отношении России, кризис с энергоносителями и подвешенный вопрос с удобрениями. Из-за всего этого по Европе уже прокатились протесты фермеров. В Испании, Польше, Нидерландах фермеры криком объясняют, «что не так» в политике отказа от удобрений и подорожавшем топливе. А еще штрафах, которые они получат за "свое мнение".
Сейчас говорят, как ужасно, что из Украины не будет нормального транзита зерна. И так далее. Россия, то есть - Путин, предлагали же привезти зерно через Литву и Беларусь, но литовская власть категорически отказалась от такого варианта. Это не полезно ни литовцам, ни русским, ни даже украинцам. Это ущерб для всех. Наверное, полезно только для интересов Америки.
В Беларуси в этом году предельное внимание уборочной. Зерно вывозиться из страны не будет. Технические культуры - те, что идут на корма и тем самым перерабатываются в мясо и молоко, тоже. Все это нужно самим. Пшеница в мире больше чем за полгода подорожала на 60 %. Предыдущий такой скачок цен в мире закончился арабской весной.
Голоду быть. Потому что не вывезли украинское зерно или Россия под санкциями, которая, как Путин говорит, сегодня до 50 млн тонн пшеницы готова реализовать. Будут-не будут эти 50 млн - вопрос, но 30 млн они запросто могут реализовать. Это большие объемы вместе с Украиной. Хлеба не будет в мире. Я об этом много раз говорил. И вы видите беспомощность, с которой ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. Потому что заблокированы большие объемы. И это не только про хлеб. Посмотрите, как просит ООН, от которой 50 стран зависят напрямую, и они не могут предотвратить кризис.
В NASA прокомментировали состояние пахотных земель
В Риме в продовольственной и сельхозорганизации ООН уже заговорили о повышении уровня бедности и потере результатов десяти лет работы. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш просит, но пока безрезультатно. Угроза голода очевидна, но из-за того, что в европейские и американские центры принятия решений этот самый голод придет в последнюю очередь, крупные политические игроки не готовы договариваться. Как результат - свое заявление сделали в NASA, промониторив состояние пахотных земель из космоса
NASA:"Мы в самом начале долгосрочного продовольственного кризиса, который с высокой долей вероятности коснется каждого жителя планеты".
В южных районах Беларуси убирают озимый ячмень
В Беларуси уборочная активно начнется на следующей неделе. Но хозяйства уже заняты. В южных регионах работа кипит еще с прошлой недели - в Добрушском районе убирают озимый ячмень. Предприятие "Крупец" к жатве подготовилось основательно - вся техника в строю, работают, у сотрудников госконтроля нареканий нет.
Хозяйством приняты все меры по недопущению сверхнормативных потерь зерна. Мы видим, качество уборки очень хорошее, все рабочие органы комбайна запенены и загерметизированы.
Положительный пример, но есть и отрицательный. В целом Комитет госконтроля видит плохую тенденцию именно в хранении
Если будут установлены грубые нарушения, то, конечно, будем принимать самые жесткие меры к виновным должностным лицам, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.
Внимание содержанию животных и заготовке кормов
Это поручение Президента - очень внимательно смотреть на хозяйства в этот период. Никто не просит подвигов, но соблюдения технологии, чистоты, аккуратности - все это в сельском хозяйстве очень серьезные показатели - требуют без исключений. Особенно это касается содержания животных и подготовки кормов - залог выбора на полках белорусских магазинов.
По-крестьянски скажу: умрите, но соберите эти травы, заверните в пленку или положите в траншею, если вы хотите, чтобы было чем зимой кормить скотину. Смотреть на ваши цифры падежа и недостатка скота уже просто нетерпимо. Теряем миллионы рублей на ровном месте. Я требую от Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, Администрации Президента (кого угодно подключайте) немедленного доклада мне о том, как обстоят дела. И не только цифры. Я вас предупредил: если на каком-то сельхозпредприятии высокий падеж, то это и кормление, и содержание. Если они не могут сохранить молодняк, я вам говорил: немедленно изъять и передать молодняк тем, кто может содержать. Проверьте по этому критерию.
Речь идет о потенциальных миллионных убытках. Да и не только с экономической точки зрения, просто посмотреть на это по-хозяйски - стыдно содержать так скот. Есть примеры хозяйств в той же Гомельской области, где руководители меняются со скоростью звука - как правило, географически это "подальше от центра". Но это не значит, что туда не доедут.
Прокурор: "В чем проблема на сегодняшний день?
В любом случае результат будет, тут уже не до предупреждений. Работать в сельском хозяйстве непросто, но, включая критическое мышление, понятно, что так плохо выполняют свою работу или не выполняют ее вообще конкретные люди. И дело не в количестве задач, это просто не хозяева. Главный критерий для руководящей должности в этой сфере.
Большинство выявляемых прокурорами нарушений относится к категории элементарной бесхозяйственности, и их устранение не требует значительных финансовых вложений. За 2021 год прокурорами вынесено более 3 тысяч актов, по требованию прокуроров к различным видам ответственности привлечено более 10 тысячи лиц.
Глядя на проблемы в целом, уборочная - это всегда люди, и люди на местах. Как бы пафосно это ни звучало, но от всех сейчас - от техника до министра - зависит и качество нашей жизни на ближайший год, и умение, как оказалось, задавать тренд в мире, страны, которая совершенно точно не будет голодать. Даже, если, к сожалению, это угрожает всем.
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