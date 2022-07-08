Собрать без потерь и вовремя. В Беларуси начинается уборочная кампания. Сейчас то время, когда продовольствие и стабильный заработок ценятся больше золота. На этом в последнее время делает акцент наш Президент. Первыми в гонку за хлеб вступили южные регионы страны. Потерь избежать позволяет энергонасыщенная техника. По прогнозам специалистов, массовая уборка зерновых начнется не раньше середины месяца. Задача на 2022-й: урожая должны собрать порядка 9-10 миллионов тонн. Так что, голод и пустые полки магазинов нам явно не грозят. В то время как по уровню обеспеченности продовольствием не в один ряд, но рядом с африканскими государствами легко могут встать еще с десяток стран уже из центрального региона. Политические конфликты, которые привели к резкому подорожанию топлива и дефициту удобрений, сейчас почувствуют не промежуточные звенья (производители и продавцы), а обычные люди.

Ситуацию с продовольствием изучила Катерина Круталевич.

Новости, которые у нас летом всегда были номер один: укосы, уборочная, битва за урожай, сегодня номер один в мире. И уже нормально начинать с этого верстку - нет ни одного события на планете, включая войны, которые также серьезно и масштабно угрожают людям, как голод. Страны, которые целенаправленно годами не шли к тому, чтобы полностью обеспечивать себя продуктами, в 2022-м станут очень близки к Чаду. Это не преувеличение и не популизм.

В рейтинге стран по индексу голода у Беларуси минимальные показатели

Именно Чад, а еще Сомали и Центральную Африканскую Республику вспоминают всегда, когда речь заходит о голоде. В целом все так и есть - там ситуация практически не меняется, государства плотно занимают последние места в рейтинге стран, где голода нет. Отмеченные красным и оранжевым - экстремальные показатели. Значит, люди уже умирают. Чем выше по списку, тем меньше у страны шанс попасть в эти голодные игры. В листе из 116 государств Беларусь первая. Зеленый рейтинг (меньше пяти) - это и есть реальная продбезопасность.

Вопросы продовольственной безопасности перестали быть абстрактными

Вопросы продовольственной безопасности в предыдущие годы, до пандемии, воспринимались как нечто такое абстрактное, о которых можно поговорить на экономических форумах и забыть. Но с началом пандемии, с началом кризиса в Украине эти вопросы стали номер один или близко к этому в международной повестке дня. Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог (Россия)

Протесты фермеров в Европе: дорогое топливо и нехватка удобрений

Инфляция в Еврозоне (по последним данным, до 20 % в Эстонии) из-за санкций в отношении России, кризис с энергоносителями и подвешенный вопрос с удобрениями. Из-за всего этого по Европе уже прокатились протесты фермеров. В Испании, Польше, Нидерландах фермеры криком объясняют, «что не так» в политике отказа от удобрений и подорожавшем топливе. А еще штрафах, которые они получат за "свое мнение".





Сейчас говорят, как ужасно, что из Украины не будет нормального транзита зерна. И так далее. Россия, то есть - Путин, предлагали же привезти зерно через Литву и Беларусь, но литовская власть категорически отказалась от такого варианта. Это не полезно ни литовцам, ни русским, ни даже украинцам. Это ущерб для всех. Наверное, полезно только для интересов Америки. Кристофер Войшка, политолог (Литва)

В Беларуси в этом году предельное внимание уборочной. Зерно вывозиться из страны не будет. Технические культуры - те, что идут на корма и тем самым перерабатываются в мясо и молоко, тоже. Все это нужно самим. Пшеница в мире больше чем за полгода подорожала на 60 %. Предыдущий такой скачок цен в мире закончился арабской весной.

Голоду быть. Потому что не вывезли украинское зерно или Россия под санкциями, которая, как Путин говорит, сегодня до 50 млн тонн пшеницы готова реализовать. Будут-не будут эти 50 млн - вопрос, но 30 млн они запросто могут реализовать. Это большие объемы вместе с Украиной. Хлеба не будет в мире. Я об этом много раз говорил. И вы видите беспомощность, с которой ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. Потому что заблокированы большие объемы. И это не только про хлеб. Посмотрите, как просит ООН, от которой 50 стран зависят напрямую, и они не могут предотвратить кризис. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В NASA прокомментировали состояние пахотных земель

В Риме в продовольственной и сельхозорганизации ООН уже заговорили о повышении уровня бедности и потере результатов десяти лет работы. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш просит, но пока безрезультатно. Угроза голода очевидна, но из-за того, что в европейские и американские центры принятия решений этот самый голод придет в последнюю очередь, крупные политические игроки не готовы договариваться. Как результат - свое заявление сделали в NASA, промониторив состояние пахотных земель из космоса

NASA:"Мы в самом начале долгосрочного продовольственного кризиса, который с высокой долей вероятности коснется каждого жителя планеты".

В южных районах Беларуси убирают озимый ячмень

В Беларуси уборочная активно начнется на следующей неделе. Но хозяйства уже заняты. В южных регионах работа кипит еще с прошлой недели - в Добрушском районе убирают озимый ячмень. Предприятие "Крупец" к жатве подготовилось основательно - вся техника в строю, работают, у сотрудников госконтроля нареканий нет.

Хозяйством приняты все меры по недопущению сверхнормативных потерь зерна. Мы видим, качество уборки очень хорошее, все рабочие органы комбайна запенены и загерметизированы. Андрей Тужик, начальник отдела КГК Беларуси по Гомельской области

Положительный пример, но есть и отрицательный. В целом Комитет госконтроля видит плохую тенденцию именно в хранении

Если будут установлены грубые нарушения, то, конечно, будем принимать самые жесткие меры к виновным должностным лицам, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Валерий Скрипкин, замначальника главного управления контроля за работой агропромышленного комплекса КГК Беларуси

Внимание содержанию животных и заготовке кормов

Это поручение Президента - очень внимательно смотреть на хозяйства в этот период. Никто не просит подвигов, но соблюдения технологии, чистоты, аккуратности - все это в сельском хозяйстве очень серьезные показатели - требуют без исключений. Особенно это касается содержания животных и подготовки кормов - залог выбора на полках белорусских магазинов.

По-крестьянски скажу: умрите, но соберите эти травы, заверните в пленку или положите в траншею, если вы хотите, чтобы было чем зимой кормить скотину. Смотреть на ваши цифры падежа и недостатка скота уже просто нетерпимо. Теряем миллионы рублей на ровном месте. Я требую от Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, Администрации Президента (кого угодно подключайте) немедленного доклада мне о том, как обстоят дела. И не только цифры. Я вас предупредил: если на каком-то сельхозпредприятии высокий падеж, то это и кормление, и содержание. Если они не могут сохранить молодняк, я вам говорил: немедленно изъять и передать молодняк тем, кто может содержать. Проверьте по этому критерию. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Речь идет о потенциальных миллионных убытках. Да и не только с экономической точки зрения, просто посмотреть на это по-хозяйски - стыдно содержать так скот. Есть примеры хозяйств в той же Гомельской области, где руководители меняются со скоростью звука - как правило, географически это "подальше от центра". Но это не значит, что туда не доедут.

Прокурор: "В чем проблема на сегодняшний день?

В любом случае результат будет, тут уже не до предупреждений. Работать в сельском хозяйстве непросто, но, включая критическое мышление, понятно, что так плохо выполняют свою работу или не выполняют ее вообще конкретные люди. И дело не в количестве задач, это просто не хозяева. Главный критерий для руководящей должности в этой сфере.









Большинство выявляемых прокурорами нарушений относится к категории элементарной бесхозяйственности, и их устранение не требует значительных финансовых вложений. За 2021 год прокурорами вынесено более 3 тысяч актов, по требованию прокуроров к различным видам ответственности привлечено более 10 тысячи лиц. Вячеслав Демидович, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси