Задачи для МТК: увеличить объем производства молока и загрузить современные мощности перерабатывающих заводов

Увеличить объем производства молока и загрузить современные мощности перерабатывающих заводов. Такие задачи поставлены сегодня во время рабочей поездки премьера в Гомельскую область.Белорусская продукция активно покупается, и за пределами страны есть хорошая возможность заработать, а для этого нужно дать покупателю товар из сырья высшего качества. Решение вопроса - строительство новейших молочно-товарных комплексов. Но, вкладывая деньги в новый объект, всегда важно просчитать эффективность его работы и отдачу в будущем. О работе на завтра - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Уборочная здесь, на Гомельщине, уже в завершении. Время подсчитать, что положим в закрома и каких ошибок нужно избежать в следующем году. Об этом сразу в деталях на поле. Упор, говорит губернатор, только на технологии. Ведь в этих краях высокие температуры и засуха постоянны.

В этом году у нас был озимый ячмень 6,2 тыс. га. Средняя урожайность получилось 35 ц/га. Мы проработали с каждым предприятием, с каждым районом и выходим на площадь 39 тыс. В МПЦ земледелия Минской области мы купили элитные семена и распространили в этом году семена для районов, чтобы обеспечить эту площадь. Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома

Сегодня важно держать высокую кормовую базу, ведь это те же привесы по молоку. Задача - повысить эффективность сырьевых зон, скажет премьер. Когда во главе пирамиды переработчик, он авансирует хозяйства и вправе рассчитывать на сырье. "Заболотье-2010" Рогачевского района в числе тех, у кого так получается.

Наше сельхозпредприятие реализует порядка 47 тонн молока, из них 80 % экстра (остальное - высший сорт) на Рогачевский молочно-консервный комбинат. Мы подставляем качественное сырье, наше молоко идет на детское питание. Максим Бахтин, исполнительный директор СУП "Заболотье-2010"

Возить молоко далеко отсюда не приходится. Ведь в районе есть свой комбинат. Уж вкус его сгущенки знают и белорусы, да и гости покупают наш сладкий продукт. Но линейка товаров куда шире - это и молоко, масло, сыр. А для устойчивой работы, конечно, важны поставки сырья без сбоев.

Да, производим молока в два с половиной раза больше, чем потребляем. Себе хватает. Но экспорт готов забрать больше. Загрузка переработки остается темой актуальной. Если на стране - это 75 %, то на этом предприятии - 64 %. Три месяца назад была еще меньше. Этот квартал здесь называют значительным шагом вперед. Ведь еще весной ходили слухи о банкротстве. Сегодня новое руководство заверяет, что чистая прибыль выросла втрое.





В топе продаж - сгущенка. Фасуют ее в банки из миорской жести. Ранее закупали на западе, сейчас перешли на свое. Спрос на сладкую продукцию высокий в России и Казахстане, по вкусу пришлись и на китайском рынке. Премьер советует переходить на товар с пониженным содержанием сахара. А покупатели готовы брать все и много, но для объемов нужно больше и молока.

Сейчас на уровне банков и правительства будет вырабатываться соответствующая схема, которая предусматривает строительство новых объектов в Гомельской области. Их будет, может, 10-11. Будем предлагать это главе государства. Сначала надо отработать схему, убедиться, что эти деньги пойдут по назначению и вернутся через определенный срок, который будет установлен в соответствующих параметрах бизнес-плана. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

От АПК в целом по августу ждут прибавку и в ВВП. Да и другие отрасли подтянутся. Прибыль предприятий-флагманов на 20 % больше, чем в прошлом году. А это гласит: белорусский товар востребован. И снижение на треть продаж на европейском рынке удается перекрывать другими.

Я считаю, что мы уже самые сложные времена прошли. Начиная с мая, экспорт стабильно прирастает. Самое главное, что экспорт надо оценивать в балансе сальдо торгового, сальдо улучшается. Я думаю, что по итогам года у нас вообще будет рекордное положительное сальдо. Это связано с сокращением импорта и ростом экспорта. Но это очень важно для платежного баланса страны, то есть приток валюты будет достаточен для того, чтобы и резервы укреплять, и обеспечивать все наши платежные обязательства. В июне имеем исторический рекорд экспорта в Российскую Федерацию - это больше 2 млрд долларов. Такой цифры никогда в месячном объеме не было. Достаточно во взрывном темпе растет экспорт в страны дальней дуги. Пусть в абсолютных цифрах это не так много, это десятки миллионов долларов, не сотни, но сам по себе темп впечатляет. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси