Задачи, стоящие перед сельским хозяйством Беларуси, озвучил министр Леонид Заяц

Снизить издержки и себестоимость продукции, а также прочно закрепиться на зарубежных рынках - такие задачи сегодня стоят и перед сельским хозяйством Беларуси. Их озвучил профильный министр Леонид Заяц на торжествах, приуроченных к 100-летию аграрного ведомства. С круглой датой работников отрасли поздравил Александр Лукашенко. Лучшие получили благодарности Президента, юбилейные медали, сертификаты и легковые автомобили "джили" . У Министерства сельского хозяйства и продовольствия отныне свои эмблема и флаг. Соответствующий указ накануне подписал Глава государства. О том, чем сегодня живут аграрии страны, репортаж Вероники Буты . Праздник праздником, но работа аграриев не останавливается ни на минуту. А потому сегодня (даже несмотря на всю торжественность встречи) разговоры только об одном - делятся опытом, результатами, ставят новые задачи перед своими хозяйствами. А во Дворце Республики собрались те, кому действительно есть что рассказать и показать. Скажем, СПК "50 лет Октября" ежедневно продает 93 тонны молока только высшего сорта, зарплату по году получили 1100 рублей, но и это не предел. Потому в голове председателя уже назревает план, как выйти в лидеры.

Хотя уже сейчас результаты налицо, говорит Григорий Куприянович. У него действительно есть с чем сравнить. Возглавил хозяйство (еще будучи юнцом) 50 лет назад и до сих пор его бессменный лидер. Приняв слабенький колхоз, превратил его в один из успешных в стране. В конце 60-х, вспоминает, урожайность полей едва доходила до 6 центнеров с гектара, сегодня - 50-60. Молока получали в лучшее время 1000 тонн, сейчас около 8.

Сегодня во Дворце Республики аграриев страны благодарили за их тяжелый труд. Лучшим, тем, кто предан работе десятилетиями, - сертификаты на 500 тысяч рублей, легковые автомобили "джили". В сельском хозяйстве страны работают около 300 тысяч человек. Они сегодня и есть - та новая модель отрасли, которую создавали в течение века. Вице-премьер, курирующий сельское хозяйство уже не первый год, вспоминает, как непросто порой внедряются новые идеи, которые сегодня уже must-have. Начало 2000-х. Совещание на уровне Главы государства. Александр Лукашенко ставит задачу - в хозяйствах должны стоять доильные комплексы.

В техническое переоснащение отрасли за это время вложены большие деньги. Как результат, сегодня мы в пятерке ключевых стран - экспортеров молочных продуктов.

Сегодня потребность белорусов в продуктах питания закрыта на 90 %. Молочкой и вовсе себя обеспечиваем на 235 %. На 1 белоруса получаем 127 килограммов мяса и около 400 яиц. Накормив вдоволь свою страну, делимся и с другими. Без малого в 100 странах мира покупают белорусские продукты питания. Из новых партнеров Китай, в прошлом году туда продали на 82 миллиона долларов. А вскоре наши молоко и мясо попадут на прилавки магазинов арабских стран. 9 белорусских предприятий накануне получили сертификаты "Халяль" и признание высшего качества своей продукции.



