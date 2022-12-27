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Задекларировать доходы за 2022 год физлицам в Беларуси нужно до 31 марта

Задекларировать доходы за 2022 год физлицам в Беларуси нужно до 31 марта

Кампания по декларированию белорусами своих доходов за текущий год стартует уже с 1 января. Об этом напоминает профильное ведомство. Представить налоговую декларацию по подоходному налогу физическим лицам необходимо не позднее 31 марта следующего года.

Сделать это можно, посетив налоговый орган, направить по почте либо передать через личный кабинет плательщика. А уплатить подоходный налог необходимо не позднее 1 июня 2023 года.

Фото:pixabay.com

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