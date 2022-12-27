3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Задекларировать доходы за 2022 год физлицам в Беларуси нужно до 31 марта
Кампания по декларированию белорусами своих доходов за текущий год стартует уже с 1 января. Об этом напоминает профильное ведомство. Представить налоговую декларацию по подоходному налогу физическим лицам необходимо не позднее 31 марта следующего года.
Сделать это можно, посетив налоговый орган, направить по почте либо передать через личный кабинет плательщика. А уплатить подоходный налог необходимо не позднее 1 июня 2023 года.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительные "Ласточки" отправили по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов