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Задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных $1,03 трлн

Не все так сладко с финансами и у американцев: по итогам второго квартала они суммарно задолжали банкам рекордные триллион долларов. Это на 45 миллиардов долларов больше, чем в прошлом квартале. 60 процентов американцев, у которых есть кредитные карты, имеют как минимум годовую задолженность по выплатам.

Как отмечают эксперты, рост долгов происходит на фоне слабого замедления темпов инфляции в стране. Кроме того, на ситуации скажется и возобновление выплат по студенческим кредитам, а также ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. В результате многократного повышения ключевой ставки банковские кредиты стали еще более дорогими.

Фото: pixabay.com

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