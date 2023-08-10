Задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных $1,03 трлн

Не все так сладко с финансами и у американцев: по итогам второго квартала они суммарно задолжали банкам рекордные триллион долларов. Это на 45 миллиардов долларов больше, чем в прошлом квартале. 60 процентов американцев, у которых есть кредитные карты, имеют как минимум годовую задолженность по выплатам.