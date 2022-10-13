Заготовка кормов: как в Минской области создают "фундамент" для развития животноводства

Каждый солнечный день на пользу осенних полевых работ. Аграрии Минской области завершили сев озимых зерновых, а сейчас одна из главных задач агропромышленного комплекса центрального региона - заготовка кормов.

В планах - заготовить 4 миллиона тонн силоса, более 80 % из которых уже запасено. При этом радует и урожайность. Например, в филиале "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов кукурузная зеленая масса дает 380 центнеров с гектара.