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Заготовка кукурузы на силос в Беларуси продлится минимум месяц

В Беларуси уборка кукурузы на силос и зеленый корм. Устойчивая к погодным аномалиям в этом году стратегическая культура дает неплохую урожайность.

В Гродненской области собирают в среднем до 350 центнеров зеленой массы с гектара

Это на порядок выше прошлогодних показателей. Для хранения кукурузу закладывают в силосные траншеи. Еще на стадии уборки добавляют консерванты, строго следят за влажностью и температурным режимом во время трамбовки. Уже через месяц высококалорийную белковую массу можно использовать на корм животным.



В хозяйстве 50 % в кормовом рационе - это кукуруза. В общей площади на кукурузный силос у нас посеяно 1085 гектаров. Нам надо заготовить в этом году это в пределах 43 тысяч тонн кукурузной массы. Этого будет достаточно, чтобы иметь на корм именно кукурузного силоса где-то до октября следующего года.
Юзеф Сурконт, директор КСУП "Элит-Агро Больтиники"


Заготовка кукурузы на силос продлится минимум месяц. Завершить уборку основных площадей аграрии планируют в середине октября.


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