Заготовка кукурузы на силос в Беларуси продлится минимум месяц

В хозяйстве 50 % в кормовом рационе - это кукуруза. В общей площади на кукурузный силос у нас посеяно 1085 гектаров. Нам надо заготовить в этом году это в пределах 43 тысяч тонн кукурузной массы. Этого будет достаточно, чтобы иметь на корм именно кукурузного силоса где-то до октября следующего года.

Юзеф Сурконт, директор КСУП "Элит-Агро Больтиники"