Заготовка зеленых кормов в Минской области выходит на финишную прямую

Например, в одном из хозяйств Стародорожского района убрано 80 % площадей. Урожайность хорошая - около 150 центнеров с гектара. Следят и за качеством травянисто-бобовой смеси (это несколько видов клевера, райграс и овсяница). Убрать зеленый урожай надо вовремя, чтобы в растениях сохранился максимум питательных веществ. Достаточное количество кормов планируют заготовить за три укоса.



Травянистые корма в хозяйстве убрали с 800 гектаров. Осталось еще 200. Первый укос планируют завершить через несколько дней.



