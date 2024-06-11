"Закрытых тем нет" - Лукашенко подтвердил готовность наращивать сотрудничество с Азербайджаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность наращивать сотрудничество с Азербайджаном. Об этом глава государства заявил 11 июня на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, сообщает БЕЛТА .



Александр Лукашенко тепло приветствовал Сагибу Гафарову в дружественной Беларуси: "Я уверен, что вы уже не только с подачи наших руководителей парламента хорошо знакомы с Беларусью и любите ее".



Глава государства обратил внимание, что в Беларуси, особенно в год 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, ценят тот вклад, который внесли азербайджанцы в Победу и освобождение белорусских земель, помнят их подвиги. Президент отметил, что Сагиба Гафарова во время визита также отдала дань уважения подвигам воинов времен Великой Отечественной войны, возложив венок на площади Победы в Минске. "Это очень важно и символично в нынешнее время, - подчеркнул белорусский лидер. - Мне приятно, что у нас ценности совпадают - у Азербайджана и Беларуси".



Характеризуя отношения между парламентами двух стран, глава государства подчеркнул: "Они складываются очень хорошо. Это тот случай, когда межпарламентские связи не отстают от уровня отношений между руководителями наших государств".





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Александр Лукашенко отметил, что с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым его связывают давние отношения, еще с того времени, когда во главе страны был его отец Гейдар Алиев. "Очень прозорливый был человек, - сказал глава государства. - Ильхам - достойный продолжатель дел отца. Наверное, в истории он сделал столько, что вряд ли это повторит какой-то президент после Ильхама Гейдаровича".



По словам Александра Лукашенко, он с теплотой вспоминает свой недавний визит в Азербайджан. В ходе поездки глава белорусского государства вместе с Ильхамом Алиевым посетил в том числе и возрождаемые территории Азербайджана. Особенно глава белорусского государства отметил климат и природные красоты Шуши: "Побывав во многих местах нашей планеты, такого места я нигде не видел - чистый воздух, прекрасная природа".



"Уверен, что вы совершите очередной подвиг, восстановив жизнь на этих территориях. Мы будем с удовольствием участвовать в этих работах, определили какие-то направления. Препятствий никаких нет", - подчеркнул белорусский лидер.



Характеризуя развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, Президент подчеркнул: "Торговый оборот у нас неплохой. Но он разбалансирован. Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане". Этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, будет отрегулирован. Во время визита Президента Беларуси в Азербайджан обсуждались направления, по которым следует более интенсивно сотрудничать, включая обмен технологиями в сферах АПК и ВПК.



"Словом, закрытых тем нет. Мы готовы в этом направлении работать. Я уверен, что наши парламентарии этот процесс обеспечат законодательно", - сказал белорусский лидер.

