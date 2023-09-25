Заместитель гендиректора Белоруснефти рассказал, на сколько лет хватит запасов черного золота

Белоруснефтьнацелена на наращивание ресурсной геологической базы и компенсацию извлекаемых объемов черного золота. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по производству Денис Воробьев, сообщает БЕЛТА.

Если ранее в отношении перспектив нефтяной отрасли называли 30-летний период активной добычи, то сейчас временные отрезки значительно увеличены. В истории компании были различные этапы со взлетами и некоторым производственным затишьем. На пике добычи белорусские нефтяники были в конце 1970-х годов. Во второй декаде 2000-х началась новая эпоха.

На современном этапе нефтяники с каждым годом прирастают по объемам добычи нефти. "Сегодня на повестке - открытие новых месторождений в разных районах юго-востока страны. Открытие каждой новой залежи - компенсация извлекаемых запасов. И мы активно наращиваем сырьевой диапазон. У нас сейчас геологическая ресурсная база выше, чем темпы отбора нефти. Постоянный поиск перспективных залежей свидетельствует о том, что компания вкладывает в свое будущее и в будущее своей страны", - акцентировал Денис Воробьев.

По словам замгендиректора по производству, перспективы напрямую связаны с большими объемами работ по сейсморазведке. И сейчас геологи приступают к освоению беспрецедентных масштабов - площади в 1,2 кв. км, которую планируется изучить в ближайшие 1,5 года. Речь об уникальной Майско-Макеевско-Днепровской площади в пределах Речицкого, Лоевского, Светлогорского, Калинковичского районов. Ее изучение позволит говорить о новых перспективах и объемах нефтедобычи.

Высокие компетенции специалистов, парк самого современного оборудования и освоение технологий мирового уровня позволяют наращивать темпы работ по всем направлениям.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.