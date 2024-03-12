Заместитель гендиректора ОАО "Могилевлифтмаш": Для нашего предприятия Год качества - это очередной стимул и еще одна ступенька для совершенствования

В Год качества перед каждым предприятием Беларуси стоит задача - усилить показатели.Могилевлифтмаш наращивает объемы производства. В 2023 году прибавили 4 % - было выпущено 13 тыс. единиц. Кроме того, завод идет по пути модернизации, совершенствования конструкции лифтов, ведь спрос большой. Кстати, Могилевлифтмаш - лидер промышленности Республики Беларусь в 2023-м в номинации "Подъемная техника года". О предприятии в проекте "Даешь стране!" рассказал заместитель гендиректора ОАО "Могилевлифтмаш" Андрей Швецов.

Для нашего предприятия Год качества - это очередной стимул и еще одна ступенька для совершенствования, чтобы двигаться вверх.

Для нашего предприятия Год качества - это очередной стимул и еще одна ступенька для совершенствования, чтобы двигаться вверх.

"Если история завода начиналась с одной модели лифта, то сейчас их уже более 180. Одно из направлений (последние наши разработки) - парковочные системы", - рассказал Андрей Швецов. По его словам, 80 % продукции идет на экспорт. И чтобы конкурировать на рынке сбыта, производитель стремится улучшать качество продукции.