Заместитель главы Администрации Президента Беларусь находится с визитом в Никарагуа

Беларусь прорабатывает создание сборочных производств техники в Никарагуа. Сейчас там с визитом находится заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров.

Пока сотрудничество в начале пути. Но уже одной пробной сделкой по поставке мы сразу перекрыли предыдущие цифры экспорта в полтора раза. А дальше будет больше. Многие наши предприятия настроены осваивать новые рынки, других, как говорится, жизнь заставит. Ведь если товар есть, то его нужно продать, новые рынки - это гарантия стабильной прибыли. Как и новинки, где современные решения и импортозамещение.

10 апреля презентовали новые машины для мелиорации. Обсуждали и важные тезисы, прозвучавшие на совещании у Президента по промышленности, - это качество, экспорт, сервис и технологии. А еще увеличение объемов производства. Подробности в репортаже Светланы Лукьянюк.

Белорусская промышленность - это все от гайки до большого самосвала. И предприятия, где работников от десятка человек до тысячи и выше. Чтобы такой большой механизм вращался, одной формулы успеха недостаточно. Да, есть известная: товар - деньги - товар. Но чтобы она работала у каждого, важно уметь решать много задач - от снижения себестоимости до своих узлов и мостов. Делаем уже много. Нынче времена такие, когда рассчитываешь больше на себя. И даже если в машине более 90 % белорусского, то 10 из импорта уже у конструкторов в работе. Ведь от идеи до готового продукта нужно от года до трех лет. Поэтому важно видеть далеко.

Комплектация иногда довольно резко меняется, поэтому приходится отдельно заниматься поддержкой серийной техники для ее выпуска и разработкой новой техники. Сергей Капшай, начальник отдела ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

Одна из машин буквально в марте сошла с конвейера. Производитель заверяет, что она сегодня одна заменит на менее 8 по грузоподъемности. Может перевозить до 30 т сыпучих материалов. А это 2,5 фуры. Начинка своя на 95 %. В Беларуси такой прицеп собрали впервые.

Всех своих новичков "Амкодор" показал в деле. Пригласил тех, кто и создавал агрегаты, и потенциальных покупателей. Они уж точно знают, что нужно для мелиорации: и строительства систем, и эксплуатации.

Да, кто-то с опаской смотрит на что-то новое, если машина не обкатана в полях. Случаются и поломки, не без этого. Но производители заверяют, что каждый агрегат испытывают, но вот отшлифовать до идеала новинку можно только в работе. Корректировки вносятся мгновенно, ведь все это нужно сельхозорганизациям. Правда, порой заказ приходится ждать до полугода.

Порой в таком же режиме ожидания и наши российские покупатели. Контракты подписаны. А вот сроки переносим, если с объемами не справляемся. Вице-премьер отмечает, что задача нелегкая. Но планку по выпуску той же пассажирской техники, например, BKMHOLDING поднимает, глядя на высокий спрос.

Белкоммунмаш в среднем производил в пределах 130-140 машин в год. За 2023 год произведено примерно 260-270 машин. Сейчас стоит задача приблизиться к цифре 400. Это и трамваи, и троллейбусы с автономным ходом, и электробусы. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

До 2030 года россияне планируют обновить до 40 тыс. таких машин или даже больше. И здесь важно свой заказ на треть новинок не упустить. Тем более комплексный подход уже отработан.

"Мы умеем подходить нестандартно к решению сложных транспортных вопросов, а в каждом регионе они различные. Где-то определенные дороги, где-то необходим определенный тип транспортного средства, который там может использоваться", - рассказал гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Валерий Иванкович.

Но за количеством уж точно нельзя, чтобы хромало качество. На большом совещании по промышленности Президент особо отметил, что в нынешний Год качества, да и всегда, белорусская продукция должна быть на высочайшем уровне. И это не прихоть, а суровая жизненная необходимость.

Сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса. Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Здесь планы у промышленников велики. До 2030 года обещают не менее 900 новых единиц современной техники. Это от всех предприятий Минпрома. С уровнем мировым, а стоимостью белорусской. Чтобы для своих была доступна, и по сервису в том числе, а также на экспортном рынке конкурентна.

Мы в прошлом году получили хорошие результаты по инвестиционной деятельности. В модернизацию и создание новых производств нами вложена сумма порядка 1,2 млрд рублей, а это практически удвоение инвестиций к 2022 году. Наша обширная программа по инвестициям в создание новых производств будет продолжена и будет демонстрировать такие же уверенные темпы развития. Александр Ефимов, замминистра промышленности Беларуси

Уверенность нужна и по освоению новых рынков. Ведь не все еще дошли до той же Африки. А она вторая по площади после Евразии. Хотя визиты официальные на высоком уровне двери открыли, но кто-то либо долго считает логистику, либо с бизнес-предложениями затягиваем. Ведь техника, где плюс 40 и выше, должна быть под стать. У других же планы расписаны, да и сложности с прохождением валютных платежей решаются.

Мы сейчас отрабатываем поставку в Никарагуа, и у нас отработан контракт на поставку 260 единиц дорожно-строительной техники. Также в конце апреля проходит выставка в Зимбабве, там отрабатывается контракт на поставку более 80 единиц продукции. И Экваториальная Гвинея заинтересована в белорусской технике лесопромышленного комплекса. И мы надеемся, что в этом году первые поставки машин в эти государства состоятся. Андрей Яроцкий, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

Этот рынок открыт и для других производителей. У Гомельского завода литья и нормалей, что в холдинге "Гомсельмаш", в Зимбабве уже 150 машин. В этом году еще плюс 80. Готовы идти и дальше, на север Африки. Да, приходится рассказывать и подробно о себе. Не то, что в России, где наших знают уже десятки лет. Отгружают жатки, косилки, подборщики и другие агрегаты. 60 дилерских центров в России, некоторые по одному адресу с торговым домом.

"Сейчас мы присутствуем в трех мультибрендовых центрах. Это такая перспектива, которой нужно заниматься. Нужно чтобы каждый знал, что придя сюда, он будет полностью защищен в гарантийных вопросах и сервисном обслуживании", - рассказал директор Гомельского завода литья и нормалей Андрей Кузнецов.

А еще важна защита от недобросовестного посредничества, когда цена накручивается в пути и оседает в чужих карманах при экспортных поставках. Про это говорил и Президент.

Так, при реализации в Россию по схеме "производитель - генеральный импортер - дистрибьютор - дилер - конечный потребитель" стоимость фронтальных погрузчиков "АМКОДОР" увеличивается в цене более чем на 50 %, грузовой и пассажирской техники МАЗ - на 20 %. Ну и как тут конкурировать? Александр Лукашенко, Президент Беларуси

На этот вопрос каждый производитель должен ответить мониторингом своей дилерской сети. И по ценам, и по объемам. Чтобы торговые дома не превращались в склады. А каждый вложенный рубль в новые линии кратно увеличивал внешние продажи. Но пока не у всех получается бизнес-план не только писать, но и выполнять.

Тогда же на совещании Президент про Оршанский инструментальный говорил: "Будете тормозить - затопчут". Ведь старт обеспечен хороший, денег на развитие дали. Да и товар нужный. Сверла, фрезы, то, что раньше закупали извне, сейчас это дело этих станков. Но пока работают они в полсилы. Загрузка по производству импортозамещающего инструмента только 50 %. Это при том, что от него зависит работа сотни предприятий станко- и машиностроения. Поэтому объемы - это первостепенно, хотя и новинки нужны. Про них руководство говорит с большим оптимизмом. Скоро выпустят твердосплавный осевой инструмент с износостойким покрытием.

"Сегодня это топовый инструмент, который конкурирует с лучшими производителями мировых брендов, замещает продукты из Швейцарии, Германии, Израиля", - сказал директор Оршанского инструментального завода Леонид Мойжик.