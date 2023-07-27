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Замминистра иностранных дел: Беларусь вопреки санкционному давлению успешно подстроилась под новые условия рынка
Беларусь вопреки санкционному давлению успешно подстроилась под новые условия рынка. Это заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук.
В БелТПП прошла встреча дипломатов с представителями экспортно ориентированных предприятий и организаций. Сейчас как никогда важно продвигать свои товары и услуги за рубежом. В этом году проведены национальные выставки в Сербии, Алжире и "Иннопром" в Екатеринбурге. Активно ведется работа по подготовке к участию в выставке в Шанхае. Рынков, где рады видеть белорусов, достаточно.
Это как раз та ситуация, когда говорят: не было счастья, да несчастье помогло. А мы говорим - новые возможности. И у нас на самом деле открываются прекрасные перспективы, мы идем туда, где нас ждут, где нам рады, где нам открывают двери.
Много говорят про санкции, попытку закрыть белорусское государство, но вот сегодняшние встречи в количестве 52 послов - это хороший ответ тем, кто полагал, что Республику Беларусь можно изолировать от мировой экономики, мировой торговли.
Всего во встрече приняли участие более 150 представителей белорусских компаний.
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