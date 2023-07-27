Замминистра иностранных дел: Беларусь вопреки санкционному давлению успешно подстроилась под новые условия рынка

Это как раз та ситуация, когда говорят: не было счастья, да несчастье помогло. А мы говорим - новые возможности. И у нас на самом деле открываются прекрасные перспективы, мы идем туда, где нас ждут, где нам рады, где нам открывают двери.

Игорь Назарук, замминистра иностранных дел Беларуси