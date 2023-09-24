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Замминистра экономики рассказал о том, что способствовало максимальным экспортным объемам в 2022 году и какая ситуация наблюдается на текущий момент
Белорусская экономика добавила во многих отраслях, несмотря на пугающие прогнозы экспертов всех мастей. И что ценно: как работали, так и работаем в условиях санкций. Их давление не спадает. Экономика растет - это, пожалуй, самый понятный и приятный слуху индикатор того, что мы на правильном пути. А вообще есть и другие. Замминистра экономики ответил на вопросы о том, что поспособствовало максимальным экспортным объемам, почему растет импорт и может ли правительство гарантировать предсказуемое развитие ценовой ситуации на белорусском рынке до конца года.
В 2022 году на фоне роста мировых цен мы побили свой личный рекорд по темпу роста экспорта, воспользовавшись ситуацией. В 2023 году обратная ситуация. Средние цены экспорта упали на 13 %. Но если брать физические объемы, они имеют рекордный темп - 127 %. Мы продолжаем его наращивать. Объемы экспорта в Азию растут практически в два раза, также продолжаем завоевывать африканский рынок, китайский.
"Если говорить о растущем импорте, то это связано с покупкой машинного оборудования нашими субъектами хозяйствования, - отметил Андрей Картун. - Это, так скажем, импорт для развития. Такой импорт может быть не совсем желательный. Но если говорить в целом, то таким образом создается задел на будущий темп роста, в том числе и экспорта, и в целом ВВП. Поэтому с этой стороны мы пока что не видим рисков. Также растет и потребительский импорт. Однако это временный фактор, сейчас рынок уже насытился, и темп роста импорта будет сокращаться".
Последние несколько месяцев эксперты пугают тем, что наши цены будут расти к концу года. "Инфляция продолжает бить рекорды из месяца в месяц. В августе мы видели так называемую дефляцию, то есть снижение цены. Это традиционно связано с сезонностью, плодоовощной продукцией. Если в целом говорить про инфляцию, то мы идем ниже прогнозной траектории", - сказал замминистра экономики.
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