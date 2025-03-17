Западный бизнес проснулся и жаждет вернуться на рынок Союзного государства, но есть условия

Западный бизнес уже не спит. Уже поехали эмиссары, начали обрабатывать членов правительства Российской Федерации. Они хотят вернуться. Они потеряли по глупости, задрав штаны, убежали из-за политического давления, а сейчас пытаются вернуть себе премиальный рынок. Таким мнением поделился гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.

«И здесь очень важно, у нас с Россией импортозамещение, стратегические проекты, даже по минским заводам (Минский завод шестерен, Минский авиационный авиаремонтный завод), это проекты и программы на 10 лет вперед. Если сейчас мы, исходя из каких-то либеральных соображений, распахнем свой рынок для тех западных компаний, которые отсюда убежали, естественно, мы можем потерять авиастроение, машиностроение гражданское и многие-многие другие сегменты", - подчеркнул политолог.

Андрей Кривошеев напомнил четкую позицию Президента Беларуси по этому вопросу. "Мы отталкиваемся от земли. У нас есть проекты и программы, которые уже работают, в которые уже инвестированы деньги. Хотите вернуться? Первое, мы посмотрим, в каких областях, отраслях мы вас готовы принять. Второе, это не проговаривается публично, но, скорее всего, будет, как это положено в Соединенных Штатах Америки либо в Европейском союзе - плата за вход, - процитировал белорусского лидера политолог. - То есть вы обманули наших потребителей, наших людей. Вы разорвали, обманули, по сути, контрагентов, с которыми у вас были долгосрочные контракты. Вы должны возместить упущенную выгоду и нашим людям, и нашим контрагентам".

Когда ввели санкции, считалось, что Беларусь и Россия проиграют экономически, а теперь получается, как в последнюю неделю любят говорить, мяч на нашей стороне и мы уже диктуем условия возвращения.

"У медали всегда две стороны. Мы критикуем вот такой современный глобализированный рынок с одной стороны, а с другой стороны - понимаем, что мы обязаны в него встраиваться, и мы в него встраиваемся. Беларусь, даже не будучи членом ВТО, по сути, играет и всегда играла по правилам ВТО, потому что это глобальный рынок. Поэтому ничего здесь удивительного нет. С одной стороны, мы, конечно, потеряли, и по оценкам специалистов, мы теряем до сих пор ежегодно порядка полутора процентов ВВП. То есть наши люди должны понимать, что если бы не эти безумные ограничения, которые почему-то называют санкциями (на самом деле это незаконные рестриктивные меры), мы были бы на полтора процента ВВП богаче. И каждый человек, каждый белорус заработал бы больше", - уверен Андрей Кривошеев.

Это дало нам стимул развивать свои высокотехнологичные отрасли, а это рабочие места, зарплаты, новая логистика, новые контракты, и возможность через 5-10 лет посмотреть на совершенно новые компетенции.