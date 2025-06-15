Западные партнеры проявляют интерес к восстановлению отношений с Беларусью

В каком направлении белорусским предприятиям двигаться, чтобы не снизить объемы экспорта, и как сегодня бизнес противостоит санкциям, обсудили в Минске на мероприятии общереспубликанского масштаба.

Семинар под названием "Ограничительные меры в мировой торговле не преграда, а новые правила игры" прошел под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты. Специалисты отмечают, что за последние несколько лет Беларусь уже накопила собственный опыт, как работать в новых условиях.

Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Для торгово-промышленной палаты это пилотный проект, потому что мы впервые обсуждаем тему торговых ограничений в такой широкой аудитории. Мы видим, что наши партнеры с западных рынков проявляют интерес к восстановлению отношений".