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Западные партнеры проявляют интерес к восстановлению отношений с Беларусью
В каком направлении белорусским предприятиям двигаться, чтобы не снизить объемы экспорта, и как сегодня бизнес противостоит санкциям, обсудили в Минске на мероприятии общереспубликанского масштаба.
Семинар под названием "Ограничительные меры в мировой торговле не преграда, а новые правила игры" прошел под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты. Специалисты отмечают, что за последние несколько лет Беларусь уже накопила собственный опыт, как работать в новых условиях.
Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
"Для торгово-промышленной палаты это пилотный проект, потому что мы впервые обсуждаем тему торговых ограничений в такой широкой аудитории. Мы видим, что наши партнеры с западных рынков проявляют интерес к восстановлению отношений".
Очевидно, дорога к новым рынкам не бывает простой, но по динамике внешней торговли видно, что Беларусь прибавляет по новым направлениям, с которыми ранее не взаимодействовала, а также укрепляет позиции на наших традиционных.