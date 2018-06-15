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Запреты, подобные ограничениям на ввоз белорусской молочки в Россию, должны соответствовать законодательству ЕЭК

Запреты, подобные ограничениям на ввоз белорусской молочной продукции в Россию, должны соответствовать законодательству Евразийской экономической комиссии и не должны выходить за рамки союзных правовых документов.

Сегодня об этом заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК. Отвечая на вопросы нашего журналиста перед встречей с бизнес-сообществом Беларуси, Тимур Жаксылыков отметил, что во всем мире тренд к защите собственного рынка очевиден. И это происходит не только в рамках ЕАЭС, который был создан для объединения площадок 5-ти государств. Однако неравное отношение к предпринимателям, к услугам, товарам из стран партнеров и игнорирование союзных документов недопустимо.

На следующей неделе планируют в очередной раз рассмотреть вопрос ограничения поставок белорусской молочной продукции в Россию. Тимур Жаксылыков отметил, что коллегия внимательно изучила всю информацию, предоставленную обеими сторонами и уже во вторник подведет окончательный итог.

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