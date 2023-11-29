Заседание комиссии государств - участников СНГ состоялось на базе БелАЭС

Использование атомной энергии в мирных целях. Сегодня на базе БелАЭС состоялось заседание комиссии государств - участников СНГ. В составе представители министерств, академий наук, регулирующие органы из семи стран Содружества, а также представители госкорпорации "Росатом". Был рассмотрен ход выполнения программы по развитию национальных ядерных инфраструктур, вопросы общественной приемлемости проектов по использованию атомной энергии в мирных целях, также перспективы проектов в области неэнергетических технологий. Обсуждали сотрудничество в рамках международного центра исследований на базе реакторной установки многоцелевого исследовательского реактора.