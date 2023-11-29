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Заседание комиссии государств - участников СНГ состоялось на базе БелАЭС

Использование атомной энергии в мирных целях. Сегодня на базе БелАЭС состоялось заседание комиссии государств - участников СНГ. В составе представители министерств, академий наук, регулирующие органы из семи стран Содружества, а также представители госкорпорации "Росатом". Был рассмотрен ход выполнения программы по развитию национальных ядерных инфраструктур, вопросы общественной приемлемости проектов по использованию атомной энергии в мирных целях, также перспективы проектов в области неэнергетических технологий. Обсуждали сотрудничество в рамках международного центра исследований на базе реакторной установки многоцелевого исследовательского реактора.

Участники заседания ознакомились с белорусским опытом в сфере развития атомной энергетики, посетили объекты БелАЭС. Также комиссия обсудила проект по приведению в безопасное состояние объектов ядерного наследия и план по реализации соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов.

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