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Заседание Совета ЕЭК пройдет в Витебске 15 июля
Заседание Совета ЕЭК пройдет в Витебске 15 июля. Это заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. На данный момент в повестке 17 вопросов. Они касаются карантинных требований, а также правил проведения исследований биологических лекарственных средств. Вообще в союзе ведется большая работа по обеспечению лекарственной безопасности.
На заседании Совета ЕЭК также планируется обсудить вопрос стабильного производства молочной продукции в условиях ограниченной доступности отдельных видов упаковки.
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