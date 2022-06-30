Заседание Совета ЕЭК пройдет в Витебске 15 июля. Это заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. На данный момент в повестке 17 вопросов. Они касаются карантинных требований, а также правил проведения исследований биологических лекарственных средств. Вообще в союзе ведется большая работа по обеспечению лекарственной безопасности.