Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Ашхабаде

Имеется ряд вопросов, которые могут потребовать поиска взаимоприемлемых развязок на уровне глав правительств. Поэтому предлагаю при вашей поддержке сегодня поручить экономсовету СНГ подготовить для включения в повестку нашей следующей встречи вопрос, который бы отражал системные проблемы, препятствующие взаимной торговле, и, возможно, их пути решения. В частности, по наиболее основным темам - это экспортные пошлины, дифференцированные ставки акцизов к импортной и отечественной продукции и меры технического регулирования.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси