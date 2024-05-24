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Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Ашхабаде
Сегодня в мире растет востребованность союзов государств с общим культурным и историческим фундаментом, а также интересами по развитию, стабильными и равноправными отношениями.
И СНГ отвечает всем этим запросам. Об этом сегодня говорил премьер Роман Головченко на Совете глав правительств Содружества. Заседание прошло в Ашхабаде. Именно формат диалога позволяет противостоять мировым глобальным вызовам. Как подтверждение - экономики стран СНГ развиваются, за 4 месяца этого года рост ВВП на 5 %, а инвестиций - на 10. Взаимные расчеты в национальной валюте превысили 85 %. Сейчас обсуждается стратегия развития объединения до 2030 года. Беларусь настаивает на устранении препятствий во взаимной торговле.
Имеется ряд вопросов, которые могут потребовать поиска взаимоприемлемых развязок на уровне глав правительств. Поэтому предлагаю при вашей поддержке сегодня поручить экономсовету СНГ подготовить для включения в повестку нашей следующей встречи вопрос, который бы отражал системные проблемы, препятствующие взаимной торговле, и, возможно, их пути решения. В частности, по наиболее основным темам - это экспортные пошлины, дифференцированные ставки акцизов к импортной и отечественной продукции и меры технического регулирования.
Премьер-министр отметил, что его проинформировали о высокой степени готовности проекта соглашения о технических барьерах во взаимной торговле. "Я призываю все заинтересованные стороны завершить внутригосударственные процедуры по этому соглашению и предлагаю поручить исполкому представить в сентябре на утверждение экономсовету согласованный проект этого важного документа, чтобы мы смогли его подписать, возможно, на нашем следующем осеннем заседании в Российской Федерации", - предложил Роман Головченко.
Решая вопросы продовольственной безопасности, Беларусь предлагает обсудить возможность выделения квот для бесплатного государственного испытания сортов иностранных селекций и сократить сроки, а также упростить процедуры регистрации удобрений.
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