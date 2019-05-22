Заседание Совета Министров. Особое внимание росту зарплат и их своевременной выплате

Правительство уделит особое внимание организациям с низким уровнем оплаты труда. Об этом говорили сегодня на заседании Совмина по итогам социально-экономического развития за 4 месяца. В апреле средняя зарплата по стране составила более 1 070 рублей, однако есть предприятия, где оклад работников не достигает и половины от этой суммы. До конца первого полугодия вопрос должен быть решен, при этом рост зарплаты должен соответствовать росту производительности труда. На контроле останется и проблема несвоевременных выплат.



