Заседание совместной комиссии по развитию взаимоотношений Беларуси и Вологодской области прошло в Минске

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области России:

Мы говорили о магистральных направлениях нашей работы. Это сельское хозяйство, это глубокая переработка леса, это машиностроение, это укрепление взаимодействия с крупнейшими флагманами со стороны Беларуси, со стороны Российской Федерации с такими, как "Северсталь", "ФосАгро", "Амкодор МТЗ", МАЗ и множество проектов, которые мы сегодня протокольно записали, по которым мы будем отрабатывать вопросы укрепления делового сотрудничества, туристических обменов между Республикой Беларусь и Вологодской областью.