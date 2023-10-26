3.71 BYN
Заседание совместной комиссии по развитию взаимоотношений Беларуси и Вологодской области прошло в Минске
Сегодня подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Беларусью и Вологодской областью. В столице прошло заседание совместной комиссии по развитию взаимоотношений регионов. Итог - контракт между МТ3 и Череповецким литейно-механическим заводом на поставку тракторокомплектов на 2024 год. Плюс ряд соглашений о региональном сотрудничестве.
Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области России:
Мы говорили о магистральных направлениях нашей работы. Это сельское хозяйство, это глубокая переработка леса, это машиностроение, это укрепление взаимодействия с крупнейшими флагманами со стороны Беларуси, со стороны Российской Федерации с такими, как "Северсталь", "ФосАгро", "Амкодор МТЗ", МАЗ и множество проектов, которые мы сегодня протокольно записали, по которым мы будем отрабатывать вопросы укрепления делового сотрудничества, туристических обменов между Республикой Беларусь и Вологодской областью.
Традиционно наше сотрудничество никак не ограничивается исключительно торговыми связями. У нас очень много проектов по культурной сфере, по обмену студентами.
По итогам 2022 года Вологодская область занимает 13-е место по товарообороту с Беларусью среди российских регионов, 9-е место по импорту и 17-е место по экспорту. В январе-августе этого года темп роста экспорта составил свыше 110 %.