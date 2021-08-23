Заседание союзного Совмина может пройти в течение месяца. Об этом в "Главном эфире" рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Пока еще точная дата не определена, слово за Постоянным комитетом Союзного государства Беларуси и России. На полях межправсовета в Кыргызстане состоялась встреча белорусского и российского премьеров. Переговоры прошли конструктивно. В центре внимания - углубление экономической интеграции и союзные программы.