Заседание Витебского облисполкома прошло с участием министра сельского хозяйства Беларуси

Приложить все усилия, чтобы убрать хлеб в срок и без потерь. Об организации уборочной-2018 в северном регионе страны сегодня шла речь на заседании Витебского облисполкома с участием министра сельского хозяйства.

На данный момент уборочные комбайны работают на полях 17 районов области. Главным сдерживающим фактором жатвы является погода. Готовность машин к страде - 91 процент. В ближайшие дни, подчеркнули на заседании, будут отремонтированы все остальные. В этом году аграриям севера Беларуси предстоит убрать 330 тысяч гектаров зерновых.