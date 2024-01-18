Защиту белорусского рынка, нововведения в таможенном законодательстве и работу в Союзном государстве обсудили на совещании у Президента Беларуси

18 января на большом совещании во Дворце Независимости речь шла озащите белорусского рынка, нововведениях взаконодательных документах, которые затрагивают различные сферы и работув Союзном государстве. Все новации должны стимулировать рост белорусской экономики.

Александр Лукашенко собрал руководство Совмина и губернаторов, чтобы коллегиально обсудить предлагаемые нормативные акты. Такой формат работы стал традиционным. Позиции по каждому документу должны быть выверены.

Так, на рассмотрение главы государства вынесен проект указа, которым предлагается ввести ряд новаций в сфере оценочной деятельности, а также в случаях продажи имущества собственниками из недружественных стран. Александр Лукашенко убежден, что только объективно проведенная оценка позволяет принимать верные управленческие решения. Особенно когда на кону государственное (то есть народное) имущество или доходы бюджета.

В настоящее время в стране работают сотни организаций, которые могут проводить оценку. В таких сферах должны быть исключительно профессионалы своего дела. Кроме этого правительство предлагает быть более гибкими по отношению к собственникам из недружественных стран. Президент настаивает на том, что нашу экономику нужно защитить от беспредела западной элиты в условиях нарастающего давления.

Правительство предлагает проявлять больше гибкости (не знаю, сколько тут еще можно нагибаться) в вопросах продажи имущества иностранцами из недружественных стран и предусмотреть случаи, когда такое возможно. Невозможно никогда. Но правительство находит, что невозможно, но когда-то, в каких-то моментах возможно. Послушаем, в каких. Разумеется, чтобы защитить нашу экономику от беспредела Запада в условиях нарастающего санкционного давления, мы приняли ряд системных документов (и указы, и законы), и сегодня ни один акционер или собственник, имеющий гражданство недружественной страны, не имеет права без специального разрешения правительства и взноса в бюджет распродавать имущество, оголяя основные фонды экономики. Поэтому предметно хочу обсудить целесообразность принятия подготовленных правительством предложений о разрешениях на продажу имущества иностранцами. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент рассказал о способности Беларуси делать свое

Беларусь может и должна заниматься импортозамещением в тех сегментах, которые по причине санкций были оставлены инвесторами из недружественных стран. Один из ярких примеров - сеть фастфуд-ресторанов "Макдональдс", которая решила свернуть свою деятельность и уйти из Беларуси. Наша страна по всему миру продает высококачественные продукты питания. Так почему сами не можем производить свои бургеры?



Заниматься и держать этот вопрос на контроле Президент поручил пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, а от правительства - первому вице-премьеру Николаю Снопкову. В итоге в двадцати пяти ресторанах уже бывшего "Макдональдса" сейчас организована работа, и продукция пользуется спросом у населения.

"Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. Им было сказано: хотите работать - работайте, не хотите - уходите. Это не только вопрос импортозамещения как такового, но и питания людей, контроля за качеством продуктов. Это наше, белорусское. И мы несем за это ответственность. Мы нормально кормим наших людей. Импортозамещение в питании людей - это самое главное. Питание людей - это здоровье. Все остальное ерунда. Гайки, болты и прочее - это мы умеем закручивать и производить", - подчеркнул Президент.



"Ушли - до свидания, собственность принадлежит государству. Таким образом они бросили собственность, мы ее подняли, привели в порядок. И сегодня эти 25 ресторанов по стране работают. Появился частник, который готов купить их, заплатить деньги, и деньги немалые. Нормальный белорус, у которого есть собственность, готов развивать эту сеть. Пожалуйста, мы предоставим еще в городах, в областных центрах для этой сети место для развития, строительства новых ресторанов. Нет - отдадим старые, которые у нас плохо работают или в полузакрытом состоянии. Мы готовы в этом плане помочь", - отметил глава государства.

Президент напомнил еще раз: все нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Это касается и корректировки таможенного законодательства. Да, они необходимы для гармонизации подходов Беларуси и России, но в процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства, предупредил Александр Лукашенко.

"Когда принималось решение об унификации законодательства двух стран, в том числе в таможенной сфере, звучали предложения чуть ли не создать одно министерство или таможенный комитет. Мы категорически от этого отказались и договорились, на Высшем госсовете (Союзного государства. - Прим. ред.) в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль и так далее, не лишая государства этих полномочий и функций. Это говорит о том, что мы, Россия и Беларусь - суверенные, независимые государства. Из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает", - сказал Александр Лукашенко.



Президент отметил, что отношения двух стран, какими бы хорошими они ни были, должны совершенствоваться. Но при любых изменениях, нововведениях нужно помнить в первую очередь о суверенитете и независимости. "Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства", - обратил внимание он. А что касается отдельных высказываний, в том числе в средствах массовой информации, о том, что Беларусь якобы утрачивает свою самостоятельность, Президент заявил об их абсолютной безосновательности. "Всякие там вяканья и писания (я только что обзор прочитал, что "все, Беларусь теряет суверенитет")… Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас", - констатировал Александр Лукашенко.

В Беларуси упростят процедуры таможенного оформления



Часть норм в проекте документа касается национального таможенного законодательства. Предлагается значительное облегчение для бизнеса, сокращение административных норм, упрощение процедур и уменьшение их сроков. Еще один блок новаций касается физлиц.

Проектом закона предусматривается, что физические лица при пересечении границы смогут предоставлять не бумажную декларацию, заполняя ее в пункте пропуска, а электронную, причем предварительно до въезда на границу. Это сократит и время, и затраты.



"Такая электронная декларация будет подаваться бесплатно - без оплаты за электронную передачу. Есть также нормы, которые касаются тех, кто переселяется в Беларусь. Если человек переселяется в Беларусь и ввозит свой легковой автомобиль, сейчас действует норма, что такая машина должна быть в собственности у этого лица два года (чтобы ввезти автомобиль без уплаты таможенных пошлин, налогов. - Прим. ред). В проекте заложено сокращение до 6 месяцев", - отметил Орловский.

На повестке также вопрос оказания господдержки двум строительным организациям в Брестской и Гродненской областях. Президент подчеркнул, что у компаний достаточно возможностей, чтобы зарабатывать, есть достаточно объектов не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Вопрос серьезный и требует взвешенных решений - речь о трех с половиной тысячах рабочих. Ситуация с двумя стройорганизациями, для которых запрошена господдержка, - это скорее исключение из правил. По словам профильного министра, в целом строительная отрасль в стране работает стабильно при средней рентабельности 9%.



В двух организациях, о которых шла речь на совещании у главы государства, причины сложного экономического положения, по мнению министра, объективные. "В свое время они выполняли серьезные объемы работы и старались продемонстрировать себя на стройке, но не следили за правильностью расчетов, за системой ценообразования", - уточнил глава Минстройархитектуры.

"Сейчас они нуждаются в поддержке со стороны государства, но для ее оказания должны выполнить ряд требований, которые озвучил на совещании Президент. Главное - они сами должны прилагать усилия, чтобы восстановить свою платежеспособность, увеличивать объемы подрядных работ, а не просто ждать помощи из госбюджета. Они должны продемонстрировать желание жить и успешно работать", - отметил министр.



Лукашенко предложили оказать господдержку двум стройорганизациям, но он документ "с колена" не подписал. По результатам обсуждения на совещании проект указа будет скорректирован.

