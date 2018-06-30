Засуха в Минской области

Режим стихийного бедствия из-за засухи планирует ввести Латвия. Местные фермеры подсчитывают убытки. Оставляет желать лучшего и ситуация в Литве. Из-за сухой погоды, которая держалась в регионе с мая, треть урожая зерновых уже погибла. Сильная засуха, к сожалению, повлияла и на белорусские поля. У нас погибло около 2 % посевов сельхозкультур, еще 3,5 % - повреждено. Наибольший стресс испытали земли Гомельской, Брестской и Минской областей. Правда, специалисты уверяют, ситуация не критическая, но требует оперативных мер. Насколько эффективен принцип «что пересеешь, то и пожнешь»? Рассказывает Алексей Кондратенко.