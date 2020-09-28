Традиционно в рамках Форума регионов активны и парламентарии двух стран. Буквально несколько минут назад в Совете Республики завершилось дистанционное межпарламентское заседание Беларуси и России по межрегиональному сотрудничеству. Первыми итогами поделился с репортерами председатель Постоянной комиссии Сергей Рачков.



Напомним, Форум регионов - это поиск новых точек развития и углубления торгово-экономического, научного, образовательного и культурного сотрудничества между странами. По итогам пяти предыдущих мероприятий по межрегиональному сотрудничеству Беларуси и России было подписано более 300 коммерческих соглашений на общую сумму в 2 миллиона долларов.



