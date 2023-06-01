Завершился официальный визит министра иностранных Беларуси в Пакистан. С премьер-министром Шахбазом Шарифом Сергей Алейник обсудил весь комплекс взаимоотношений, который носят в высшей степени дружественный и взаимовыгодный характер. Руководитель нашего МИДа поблагодарил за поддержку, оказанную в процессе вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.