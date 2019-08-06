Завершить уборку в некоторых районах планируют в ближайшие десять дней

Среди таких Дзержинский - один из самых урожайных в этом сезоне. Ежедневно с гектара там получают почти полсотни центнеров зерна. А чтобы показатели были максимально высокими, увеличили площади озимых зерновых, постоянно экспериментируют и с сортами культур. В расписании экипажей сейчас также уборка тритикале и ячменя. Чтобы эта работа была максимально эффективной, накануне уборочной в хозяйствах обновили и технический парк.

