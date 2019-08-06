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Завершить уборку в некоторых районах планируют в ближайшие десять дней

Среди таких Дзержинский - один из самых урожайных в этом сезоне. Ежедневно с гектара там получают почти полсотни центнеров зерна. А чтобы показатели были максимально высокими, увеличили площади озимых зерновых, постоянно экспериментируют и с сортами культур. В расписании экипажей сейчас также уборка тритикале и ячменя. Чтобы эта работа была максимально эффективной, накануне уборочной в хозяйствах обновили и технический парк.


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А тем временем зерноуборочная техника из южных районов направляется на север. 75 комбайнов и 12 машин переехали в Воложинский, Смолевичский, Червенский и Борисовский районы. Такой машинный парк поможет быстрее завершить жатву.


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