Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Завод "БЕЛДЖИ" увеличил продажи автомобилей в России на 50 %. Узнали, чем вызван рост популярности

Объем продаж автомобилей белорусского бренда на российском рынке в первом квартале 2025 года увеличился почти на 50 % по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

По итогам первых трех месяцев года реализация машин в РФ достигла отметки в 6 245 единиц (в 2024-м за этот период было продано 4 260 машин).

Специалисты связывают рост популярности белорусского бренда в России с расширением модельного ряда среднеразмерным универсальным кроссовером, а также с формированием и развитием отдельной дилерской сети.

До июня прошлого года белорусские машины в России не были представлены официально. Продажи осуществлялись напрямую с завода конечным покупателям, а также в дилерских салонах.

БЕЛДЖИпродажаРоссия