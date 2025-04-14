Завод "БЕЛДЖИ" увеличил продажи автомобилей в России на 50 %. Узнали, чем вызван рост популярности

Объем продаж автомобилей белорусского бренда на российском рынке в первом квартале 2025 года увеличился почти на 50 % по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

По итогам первых трех месяцев года реализация машин в РФ достигла отметки в 6 245 единиц (в 2024-м за этот период было продано 4 260 машин).

Специалисты связывают рост популярности белорусского бренда в России с расширением модельного ряда среднеразмерным универсальным кроссовером, а также с формированием и развитием отдельной дилерской сети.