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Завод "БЕЛДЖИ" увеличил продажи автомобилей в России на 50 %. Узнали, чем вызван рост популярности
Объем продаж автомобилей белорусского бренда на российском рынке в первом квартале 2025 года увеличился почти на 50 % по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
По итогам первых трех месяцев года реализация машин в РФ достигла отметки в 6 245 единиц (в 2024-м за этот период было продано 4 260 машин).
Специалисты связывают рост популярности белорусского бренда в России с расширением модельного ряда среднеразмерным универсальным кроссовером, а также с формированием и развитием отдельной дилерской сети.
До июня прошлого года белорусские машины в России не были представлены официально. Продажи осуществлялись напрямую с завода конечным покупателям, а также в дилерских салонах.