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Завод "БелДжи" может представить электрокары на авторынке уже в этом году

Завод "БелДжи" уже в этом году может представить на автомобильном рынке электрокары. Как нам рассказали в компании, в первом квартале 2021-го планируется завершить технические работы. Первые электромобили "джили" для обкатки завезли еще в марте. Отечественные специалисты провели испытания и отправили разработчикам свои рекомендации: к примеру, по модернизации системы мультимедиа или адаптации зарядной системы.

В это время в Белорусской автомобильной ассоциации рынок электрокаров оценивают как очень перспективный. Планы правительства в развитии инфраструктуры, выработке льгот, которые уже частично действуют для потребителей, должны поспособствовать его развитию.

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