Завод "БелДжи" может представить электрокары на авторынке уже в этом году

Завод "БелДжи" уже в этом году может представить на автомобильном рынке электрокары. Как нам рассказали в компании, в первом квартале 2021-го планируется завершить технические работы. Первые электромобили "джили" для обкатки завезли еще в марте. Отечественные специалисты провели испытания и отправили разработчикам свои рекомендации: к примеру, по модернизации системы мультимедиа или адаптации зарядной системы.