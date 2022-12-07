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Завод "БЕЛДЖИ" наращивает продажи и в ноябре вышел на рекорд 2022 года
Белорусский производитель легковых авто второй месяц подряд продолжил наращивать продажи, а в ноябре вышел на рекорд года с отметкой в 626 машин. При этом продажи остальных брендов стремятся к нулю. Даже по сравнению с октябрем продажи сократились на 40%. А в сравнении с ноябрем 2021 года объемы продаж ввозимых в страну легковых автомобилей упали в 20 раз. При этом по итогам одиннадцати месяцев нынешнего года на рынке лидером остается марка Lada с результатом 3700 машин. Однако а Geely практически догнал ее - 3200 проданных автомобилей.
Фото:БелТА
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