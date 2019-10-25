Председатель Комитета госконтроля также принял участие в заседании райисполкома и посетил Добрушский фарфоровый завод. Здесь полностью модернизирован один из главных производственных этапов, внедрены современные технологии по изготовлению фарфоровых изделий. В последние годы активно шло обновление устаревшего оборудования на автоматизированное, удалось снизить энергозатраты.