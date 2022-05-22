Завод лидской "Лакокраски" успешно выдерживает конкуренцию мирового рынка

Своими силами закрыть самые чувствительные товарные позиции - реально. Беларуси и России объединили усилия, гораздо активнее стал и частный бизнес. Не зря говорят, что иногда полезно выходить из зоны комфорта. Да, стресс колоссальный, но и результат может порадовать!

Достойную конкуренцию импорту составляет продукция лидской "Лакокраски". Предприятие не просто крупнейший производитель продукции в своем сегменте в нашей стране, но и успешно выдерживает конкуренцию мирового рынка. Завод активно включился в программу импортозамещения. Так санкции - это возможности или запреты? Вероника Бута пообщалась с топ-менеджментом ряда компаний и узнала их антикризисный план.



Это предприятие незамеченным точно не останется. Ни по внешнему виду, ни по своему продукту, который хорошо знаком в полусотне стран мира.



Без преувеличения - это национальный производитель лакокрасочных материалов с самой глубокой в республике степенью переработки. Цветовую гамму и не счесть - число близится к бесконечности. Акцент здесь не только на яркости краски, но и на качестве. Максимальный контроль на каждом этапе производства!



Проверяется конденсат, проверяются теплоносители, проверяется вода, которая используется у нас. Мы ручаемся, что некачественный продукт из лаборатории не выходит. Надежда Макарова, инженер-лаборант ОАО "Лакокраска"



Здесь в лаборатории (а на предприятии она не одна) на качество проверяют фталевый ангидрид. Если убрать все сложные химические термины - это важный ингредиент для производства смол, из которых дальше мы получим те самые лаки и краску. И не только. Это необходимое вещество для пластмасс, резины и даже лекарств. В Беларуси фталевый ангидрид производят только в Лиде.



С составом здесь экспериментируют постоянно. Как еще создать инновационный продукт? Он сейчас нужен как никогда - свой отечественный. Вместе с учеными, предприятиями и министерствами разработали план на несколько лет вперед.



Программа у нас составлена до 2025 года. На момент окончания разработок средний процент удовлетворения 65 %. Евгений Гольмонт, первый замдиректора, главный инженер ОАО "Лакокраска"



Другими словами, 65 % таких важных для промышленности импортных позиций по линии лакокрасочных материалов готово закрыть именно Лидское предприятие. (Для сравнения, сейчас это примерно 25 %). Главный заказчик - Минпром.



По МТЗ сейчас освоили, успешно прошли испытания эмали для невидовых деталей, испытания по водостойкой эмали для выхлопных систем. Плюс в разработке находятся однокомпонентные и двухкомпонентные эмали для краски кабин. По МАЗу мы сейчас проходим лабораторные испытания по двум грунт-эмалям для покраски листов, разработана цинконаправленная грунтовка. На данный момент планируем изготовление опытной партии и поставку в адрес МАЗа. БелАЗы планируем удовлетворить высококачественными материалами. Евгений Гольмонт, первый замдиректора, главный инженер ОАО "Лакокраска"



Под санкциями предприятие уже давно, с 2009 года. Тертый калач. Да, неудобно и непросто работать, но реально, показывает многолетняя практика. Механизмы есть, врасплох их точно не застанешь и абсурдными решениями Запада не напугаешь.



Нашим людям в силу ментальности нужна встряска, чтобы засучить рукава, поставить себе какую-то глобальную цель и настойчиво идти к этой цели. Я считаю, что это новое окно возможностей. Евгений Гольмонт, первый замдиректора, главный инженер ОАО "Лакокраска"



"Все оттенки яркого" - так звучит слоган Лидской лакокраски. Хотя, скажем откровенно, бизнес вряд ли сегодня видит ситуацию в радужном цвете. Наш и российский, да и европейский тоже. Может, это как с картинами импрессионистов - большое видится на расстоянии. Если не упустить шанс и сделать по уму, то проделанной работой тоже будет повод гордиться.

В помощь тем, кто готов занять освободившиеся ниши, Минэкономики подготовило практически навигатор по импортозамещению. Список товаров, которые не просто востребован сегодня на нашем рынке (а это более 2700 позиций). Ведомство готово их производство поддержать льготными кредитами - очень актуально, глядя на нынешние процентные ставки.



Где-то уже сегодня осваивается эта продукция, где-то отрабатываются непосредственно технологии. Нужно 2-3 месяца, чтобы все предприятие этим обеспечить. Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси



Свято место пусто не бывает - это как раз тот случай. По итогам года наши предприятия должны выпустить новой продукции на 25 миллиардов долларов - таков план Минэкономики. Мобилизованы все.



По нашим оценкам только вход одной компании по деревообработки и мебельной промышленности на рынке России от 5-6 миллиардов, в сфере пищевой промышленности около 17-20 миллиардов. Т.е. рынок вместе с нашим безграничный для возможностей разворачивания собственных производств. Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси



Это место, куда приглашают всех заинтересованных работать вместе. Контактно-кооперационная биржа, где потенциальные покупатели и продавцы на месте могут обо всем сразу и договориться. На этой неделе такая прошла на площадке Белкоммунмаша. Не просто так. На предприятии ежемесячно снижают долю импортной составляющей в готовой продукции. Аналоги ищут в дружественных странах, а сейчас начинают работу с белорусским бизнесом.



Не все так страшно, как на самом деле кажется. Предприятия работают каждый день, работают по выходным, есть отдельное производство. У нас есть поставщики, они готовы работать и, я думаю, что процентов от 30 до 50 они смогут заместить. Дмитрий Парков, первый заместитель гендиректора ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"



Следующий большой диалог уже во вторник на Амкодоре. Еженедельно встречаются и в онлайн-режиме.



Мы создали в этом году общереспубликанский информационный ресурс производственной кооперации, и он позволяет, во-первых, заказчикам крупных предприятий представить информацию, во-вторых, поставщикам малого и среднего бизнеса зайти на этот ресурс, ознакомиться с заказами. Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей



Базу данных Белорусский фонд финансовой поддержки разместил у себя на сайте.



Итак, посмотрим, что это за продукция? Открываем сайт. Товарные позиции распределены по отраслям. Возьмем, например, Минпром - ниже перечень того, что готовы купить предприятия. Или вот, скажем, Министерство транспорта, что нужно, в каком количестве и сколько за это готовы заплатить. То есть вот они реальные заказы в хороших объемах, бизнес можно загрузить на год вперед.

