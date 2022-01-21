В Минской области в этом году начали реализовывать 30 новых инвестиционных проектов в таких сферах, как машиностроение, деревообработка, агропромышленный комплекс, стройматериалы. Например, крупный современный завод по производству цементно-перлитовых плит появится в Жодино. В объект инвестирует российский бизнес, задействуют место старого заброшенного цеха (а это территория площадью 7 гектаров). Здание полностью демонтируют и уже летом приступят к возведению производственных и инфраструктурных конструкций. Для самого же города Жодино новый завод принесет определенные бонусы.



Завод сможет выпускать в год до миллиона квадратных метров цементно-перлитовых плит. В основном на экспорт. Эти строительные материалы, популярные во многих странах, еще известны как аквапанели.



В административном здании завода в Жодино также разместится учебный профессиональный центр для строителей. Там они смогут совершенствовать квалификацию и изучать новинки рынка.