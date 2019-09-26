Завод по сборке грузовиков МАЗ открылся во Вьетнаме

Свои интересы в Азии расширяет и Минский автозавод. Во Вьетнаме начал работать новый завод по сборке грузовиков МАЗ. Сборочное производство разместилось недалеко от столицы - города Ханой. Интересный нюанс: все объекты построены по фэншуй. Завод сможет выпускать до трех тысяч автомобилей в год. На первом этапе это будут восемь моделей техники, адаптированных под особенности эксплуатации в тропическом климате. Например, тягачи для работы в портах, а также шасси для спецтехники. Грузовики совместного предприятия будут поставлять и в другие страны Юго-Восточной Азии.