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Завод по выпуску пеллет открылся в Пружанском районе
Производство стало крупнейшим в области. В год здесь будут делать 20 тысяч тонн гранул. В основном их используют как топливо.Сырье для пеллет - это отходы деревообрабатывающего производства. Раньше щепу отправляли на склад или использовали как подстилку для животных. С открытием нового завода древесные отходы начнут приносить валютную выручку: одна тонна пеллет стоит 90 евро. Кроме этого, в районе появилось 12 новых рабочих мест. Завод будет работать при местном лесхозе. 90 % нового товарауйдет на экспорт в Европу. Похожее предприятие построят в следующем году и в Ивацевичском районе.
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