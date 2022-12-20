Заводы "Интеграл" и "Планар" ждет серьезная модернизация - Головченко

Белорусские заводы "Интеграл" и "Планар" ждет серьезная технологическая модернизация, рассказалпремьер-министр Роман Головченко, сообщает Sputnik. Беларусь и Россия ранее подписали соглашение о сотрудничестве в сфере микроэлектроники в рамках импортозамещающих проектов - на эти цели российская сторона выделила кредит на 1,7 миллиарда долларов.

Глава белорусского Совмина, подводя итоги визита в МинскВладимира Путина, подтвердил, что одной из главных темразговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко стали экономические вопросы. А именно технологический суверенитет и экономическая безопасность Беларуси и РФ.

Премьер пояснил, что сейчас идет закупка оборудования на предприятия. В частности, на "Гомсельмаше" ведется работа по расширению производства комбайнов, для Минского завода шестерен закупается оборудование для производства шестерен высоких классов точности, которые используются в современной технике, лесозаготовительной технике.

"И, конечно, сотрудничество в сфере микроэлектроники в рамках уже подписанного соглашения. И "Интеграл", и "Планар" ожидает серьезная технологическая модернизация - для того, чтобы они, во-первых, смогли нарастить свои объемы производства микросхем и других электронных компонентов, ориентированных как на Россию, так и на белорусский рынок. И соответственно перейти к выпуску изделий с новыми характеристиками, новыми классами точности",

- подчеркнул Головченко.