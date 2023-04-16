Заяц: Каждый день Беларусь отправляет на экспорт продукцию в сумме на $21 млн

Первый квартал завершен. Как сработала отрасль в целом на внешнем и внутреннем рынках в интервью программе "Главный эфир" рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.

Убыточных хозяйств на 36 % меньше, сказал чиновник. Если в 2022-м их было 106, то сегодня - 68, уменьшилась сумма убытков на 17 %, уменьшились финансовые обязательства сельхозпредприятий на 2 %. ВВП сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составляет 103 % относительно первого квартала 2022 года. По его словам, отмечается рост продукции животноводства: молока на 4,2 %, а его реализации на 4,8 %. Объем выращивания птицы вырос на 107,5 %, а в целом выращивание мяса скота и птицы на 103,8 %.

На предприятия переработки дополнительно поставили 81 тыс. т молока и 9 тыс. т мяса. Это повлияло на индекс физического объема пищевой продукции, который составил 105,9 % относительно первого капитала 2022 года. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Республики Беларусь

Вице-премьер отметил, что сформировался определенный объем пищевой продукции, который удовлетворил потребности белорусского потребителя на внутреннем рынке полностью 100 %. Излишки продукции удалось продать на экспорт. "Мы продали практически на 5 тыс. т больше мясопродуктов, на 10,6 тыс. т больше продали птицы, несколько меньше продали говядины, на 2 тыс. больше колбасных изделий, то есть продукции с высокой добавленной стоимостью, перечислил он. - Прирост валютной выручки только от мяса и мясопродуктов составил 20 млн долларов США".

Внутренний рынок сегодня не испытывает дефицита молочных продуктов, заявил Леонид Заяц. На внешнем рынке продажи практически на уровне 2022 года. "Конечно, наш основной рынок - это Российская Федерация, - констатировал он. - Туда мы увеличили поставки практически на 18 %. Получили на 134 млн долларов больше, чем на такую же дату в прошлом году. Мы решили поставки в Китай на 18,5 %. Каждый день мы отправляем на экспорт продукции в сумме на 21 млн долларов США".